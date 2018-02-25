احاديث عما بعد محمود عباس وبعد نتنياهو لانطلاق جولة مفاوضات سياسية جديدة وفقاً لصفقة القرن الامريكية
أهم العناوين
جرينتش+2 11:31
معركة الغوطة الشرقية والمعادلات الجديدة ..!

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني