ما اوسع الفرق بين حساب السرايا والقرايا .. حكومة الملقي تخضع لتعديل وزاري جديد بمضمون سياسي قديم

قُضي الامر، وانهى المستوزرون “صلوات الاستيزار” التي اقاموها تضرعاً لله ان يكونوا من بين المدرجين على قائمة التعديل الوزاري الجديد.

بعد نحو اسبوعين من المشاورات والكولسات تمخض المقر الرئاسي فولد تعديلاً سطحياً وبعيداً عن ان يشكل رافعة من شأنها ترقية وتطوير اداء حكومة الملقي، او يمثل استجابة – ولو جزئية – لمطالب الشارع الذي تجاوزت مطالباته وهتافاته ونداءاته اعلى السقوف.

الاسماء من ذات الصندوق القديم، والاساليب من ذات الصنف المعتاد، والمتبع منذ جملة اعوام، والجاري من خلف ظهر الشعب وقواه الوطنية وهيئاته الحزبية والنقابية والثقافية.. الخ

وفيما يلي لائحة باسماء الاعضاء الجدد بالحكومة المعدلة..

جمال أحمد مفلح الصرايرة، نائب لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان، نائب لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. علي ظاهر حسن الغزاوي، وزير للمياه والري. سمير سعيد عبدالمعطي مراد، وزير للعمل. نايف حميدي محمد الفايز، وزير للبيئة. بشير علي خلف الرواشدة، وزير للشباب. سمير إبراهيم المبيضين، وزير للداخلية. الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل، وزير للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة للشؤون القانونية.

اما الوزراء الذين غادروا الحكومة فهم الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي، والدكتور حازم كمال الناصر، وغالب سلامة صالح الزعبي، وعلي ظاهر الغزاوي، والدكتور ياسين مهيب الخياط، والدكتور وائل عربيات، والدكتور بشر هاني الخصاونة ، وحديثة جمال حديثة الخريشه.