ما اوسع الفرق بين حساب السرايا والقرايا .. حكومة الملقي تخضع لتعديل وزاري جديد بمضمون سياسي قديم
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جرينتش+2 07:44
  كيف نجحت إسرائيل في ثني بولندا عن قرارها لتبرئة نفسها ومواطنيها من جرائم “المحرقة” ؟

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