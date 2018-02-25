فى ذكرى وفاته .. الأفلام السينمائية المنقولة عن أدب فتحي غانم

فى مثل هذا اليوم من عام 1999، رحل عن عالمنا الأديب المصري الكبير فتحى غانم، بعد مسيرة أدبية وفنية طويلة.

للأديب الراحل العديد من الأعمال الروائية والقصصية، كذلك فى السينما والدراما، فلديه رصيد لا بأس به، وربما تشهد الفترات المقبلة ترجمة مزيد من أعماله لأعمال فنية، ويرصد اليوم السابع أبرز الأعمال السينمائية والدرامية التى قدمت من أدب فتحى غانم بمناسبة ذكرى وفاته الـ 19 .

البداية مع فيلم “الجبل” وهو رواية لغانم وأنتج عام 1965، وهو من بطولة سميرة أحمد وعمر الحريرى وماجدة الخطيب وصلاح قابيل ووجيه عزت وليلى فوزى ، وهو واحد من أفضل مائة فيلم مصرى، وكتب غانم حواره، فيما كتب السيناريو الخاص به خليل شوقى ، كذلك تم تحويله إلى مسلسل عام 2006 بطولة كمال أبو رية ومحمد رياض وإخراج إبراهيم الشوادى ومعالجة درامية مصطفى إبراهيم .

أما رواية “الرجل الذي فقد ظله”، فقد تم تحويلها إلى مسرحية وفيلم سينمائى، فالمسرحية قدمت عام 1963، ومن إخراج جلال الشرقاوى، تأليف فيصل ندا، ولعبت بطولتها فاتن أنور ، فيما يتعلق بالفيلم، فقد قدم عام 1968، من خلال النجم كمال الشناوى ومعها ماجدة وصلاح ذو الفقار وعماد حمدى ونيللى ويوسف شعبان وإخراج كمال الشناوى وسيناريو وحوار على الزرقانى .

زينب والعرش وهو المسلسل الذى قدم عام 1979، للنجمة الكبيرة سهير رمزى وحسن يوسف وكمال الشناوى ومحمود مرسى وهدى سلطان وصلاح قابيل، وكتبه للدراما صلاح حافظ .

أما مسلسل بنت من شبرا فقدمته النجمة ليلى علوى فى عام 2004، وشاركها البطولة طارق لطفى وعزت ابو عوف وشويكار، وكتب السيناريو والحوار له مصطفى ابراهيم أيضا وأخرجه جمال عبد الحميد.

وأخر هذه الأعمال كان فيلم تلك الأيام وهو من رواية بنفس الاسم، تولى اخراج الفيلم نجل فتحى غانم، أحمد غانم، وأنتج عام 2010، وشارك فى بطولته كل من محمود حميدة وأحمد الفيشاوى وليلى سامى وصفية العمرى وطارق التلمسانى .