احاديث عما بعد محمود عباس وبعد نتنياهو لانطلاق جولة مفاوضات سياسية جديدة وفقاً لصفقة القرن الامريكية
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جرينتش+2 11:32
صراع بين الأردن والسعودية على وصاية المقدسات الإسلامية في القدس

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