ما اوسع الفرق بين حساب السرايا والقرايا .. حكومة الملقي تخضع لتعديل وزاري جديد بمضمون سياسي قديم
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سر تاريخي .. اسرائيل استعدت للحرب رداً على زيارة السادات للقدس

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