ما اوسع الفرق بين حساب السرايا والقرايا .. حكومة الملقي تخضع لتعديل وزاري جديد بمضمون سياسي قديم
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جرينتش+2 07:45
حفاظاً على سلامة جلودنا يتعين غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها

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