ما اوسع الفرق بين حساب السرايا والقرايا .. حكومة الملقي تخضع لتعديل وزاري جديد بمضمون سياسي قديم
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جراء التعسف الاسرائيلي .. كنيسة القيامة تغلق أبوابها حتى إشعار آخر

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