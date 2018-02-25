تشيكيا توقف القائد الكردي السوري صالح مسلم بناء لطلب تركيا

أوقفت السلطات التشيكية صباح اليوم الأحد، صالح مسلم الرئيس السابق لتنظيم “ب ي د/ بي كا كا”، المطلوب من قِبل السلطات التركية بموجب نشرة حمراء دولية.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر أمنية، فإنّ السلطات التشيكية أوقفت مسلم مساء أمس السبت.

وأضافت المصادر أنّ وحدة الإنتربول التشيكية، أوقفت مسلم استناداً إلى طلب ومذكرة توقيف صادرة عن السلطات التركية.

وأشارت إلى أنّ السلطات التشيكية، أبلغت تركيا بعملية التوقيف، وأنّ “مسلم” سيمثل أمام إحدى المحاكم التشيكية المعنية، لتقرر ما إن كان سيُحبس أم لا.

ولفت المسؤولون إلى أنّ السلطات المعنية في تشيكيا طلبت من تركيا إرسال الوثائق والأوراق اللازمة بسرعة من أجل تسليم مسلم إلى أنقرة.

وتواصل مسؤولو الأمن الأتراك مع وزارة العدل التركية من أجل البدء بالإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم مسلم.

يذكر أنّ وزارة الداخلية التركية أدرجت اسم صالح مسلم على لائحة الإرهابيين المطلوبين بالنشرة الحمراء، وأعلنت عن مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (نحو مليون دولار) لمن يلقي القبض عليه.