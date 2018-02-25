ما اوسع الفرق بين حساب السرايا والقرايا .. حكومة الملقي تخضع لتعديل وزاري جديد بمضمون سياسي قديم
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جرينتش+2 07:45
انباء عن تعثر وساطة مصرية لتبادل الاسرى بين حماس واسرائيل

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