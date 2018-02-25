احاديث عما بعد محمود عباس وبعد نتنياهو لانطلاق جولة مفاوضات سياسية جديدة وفقاً لصفقة القرن الامريكية
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جرينتش+2 11:31
امريكا تستعيد حقبة الحرب الباردة ولكن مع الصين هذه المرة

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