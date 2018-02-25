المطرب اللبناني رامي عياش يعلن ان عصر الالبوم الغنائي قد انتهى

قال المطرب اللبناني رامي عياش” إن عصر الألبوم الغنائي مات لأنه لا يقدم ولا يؤخر بل على العكس أحيانا يؤذي الفنان”.

وأضاف عياش، في تصريح صحفي امس السبت:”المطرب يقوم بإطلاق 14 أغنية دفعة واحدة، فلا ينجح منها سوى ثلاث، فلدي أغان جاهزة لكنني أرفض إطلاقها ضمن ألبوم، فكل أغنية أعمل عليها تقريبا سبعة أشهر”.

وعن الأغاني التى يتم إطلاقها بسرعة وخلال أسبوع واحد قال: ” أنا أعتبر أنه تقليل من شأن المستمع أن أقوم بإطلاق عمل اشتغلت عليه أسبوعا واحدا فقط، كما يحصل حاليا”.

وأشار إلى أنه استمع مؤخرا إلى أغان لم يستوعبها، وتساءل “لماذا أتعب نفسي إذا؟، قائلا:” يحب أن أقدم أغانى يستمع إليها ابنى بعد أعوام ويشعر كأنها أطلقت اليوم لأنها أعمال تعيش”.