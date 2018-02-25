أوروبا تخشى عودة مئات الداعشيات من سوريا والعراق إلى بلدانهن الأصلية

أطلق مسؤولون أوروبيون تحذيرات جديدة من احتمال عودة نحو ألف من إرهابيات تنظيم “داعش” من سورية والعراق إلى بلدانهن الأصلية.

وفي تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية أشارت وكالة فرونتكس المختصة بمراقبة حدود الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أن ” التهديد ” يأتي من النساء اللواتي تزوجن إرهابيين من تنظيم “داعش” ويخططن للعودة الى بلدانهن بعد مقتل أزواجهن في سورية والعراق.

وأوضحت الوكالة إن ” ألف امرأة غادرت أوروبا للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية بما فيها “داعش” وتزوجن إرهابيين وسيعدن بلا شك الى بلدانهن” لافتة إلى أن 30 بالمئة تقريبا من نحو 5 الاف إرهابي أوروبي عادوا إلى دولهم قادمين من سورية والعراق.

وكشفت تقارير سابقة أن النساء أصبحن يضطلعن بأدوار”أكثر نشاطا” داخل التنظيمات الارهابية وشاركت عدة نساء في مؤامرة لمهاجمة كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية في ايلول عام 2016.

وتشهد الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة منها ميونيخ وباريس وبروكسل.