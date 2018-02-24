نيللي كريم تعد جمهورها بعمل درامي مختلف في الموسم الرمضاني المقبل 

اختارت الفنانة المصرية نيللي كريم، الوجود باستمرار بأعمالها الدرامية، في السباق الرمضاني كل عام، وتشارك «كريم» في الموسم المقبل، بمسلسل درامي جديد يحمل اسم «اختفاء»، من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، ويتم تصوير معظم مشاهده في دولة روسيا، حيث تدور أحداث العمل.

تتعاون نيللي كريم مع المنتج جمال العدل مجددا، كما اعتادت في أكثر من عمل لها، كان آخرها مسلسل «لأعلى سعر»، الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، ومسلسل «تحت السيطرة»، و«سقوط حر»، و«سجن النساء».

وقالت نيللي كريم: «ان مسلسل (اختفاء) ينتمي إلى دراما الواقع، وأنا أفضل هذا النوع من الدراما، الذي يجسد وقائع وحقائق موجودة في المجتمع، فالدراما من وجهة نظري لا بد أن تجسد الحياة، التي نعيشها، وإذا ابتعدت عن تجسيد الواقع، فسيحدث نوع من عدم التعايش بين المشاهد والعمل الدرامي».

وتابعت: «عندما قرأت السيناريو، الذي كتبه السيناريست أيمن مدحت، وافقت على الفور، لأنني وجدت نفسي كثيرا في الدور والشخصية التي سأقدمها، خصوصا أن القصة بالكامل ستعرض مجموعة من القضايا الاجتماعية التي تهم المرأة، وأنا أهتم كثيرا بتلك النوعية من القضايا في أعمالي، والعمل بالكامل يعد إنصافاً للمرأة، التي تتعرض لكثير من الظلم في حياتها، وقمت بتصوير كثير من المشاهد في روسيا والآن أواصل التصوير في مصر».

وحول دورها في العمل أعلنت أنها «ستقوم بدور دكتورة جامعية متزوجة تتعرض لحادث في روسيا، وفجأة يختفي زوجها، وتبدأ في رحلة البحث عنه، وخلال ذلك، تفاجأ بكثير من الأشياء، التي لا تعرفها عن زوجها، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار».

وأضافت: «أعد الجمهور بأنهم سيشاهدون عملا دراميا مختلفا عما قدمته من قبل تماما، فأنا أحرص على التجديد، وعدم التكرار، وأن يكون لكل عمل خط درامي خاص به».

وفي السياق نفسه، تم ترشيح أسماء كثيرة من النجوم ليقوموا بدور الزوج ضمن أحداث العمل، كان من ضمنهم الفنان إياد نصار، الذي اعتذر عن المشاركة به، وتم استبداله بالفنان هشام سليم ليقوم بدور زوجها.

ويشارك أيضا في العمل مع نيللي كريم، الفنان محمد ممدوح، وقد سبق وتعاونا معاً من قبل في أكثر من عمل، كان آخرها الفيلم السينمائي «باشتري راجل»، إلا أنه في مسلسل «اختفاء»، يقوم بدور «الجار» الذي يقلب حياتها رأسا على عقب، ويكشف لها الكثير من الأسرار المتعلقة بزوجها.

كما تشارك الفنانة بسمة في مسلسل «اختفاء» أيضا بعد غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم، والوجوه الصاعدة.