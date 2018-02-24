محكمة الاستئناف في باريس تقرر ابقاء طارق رمضان قيد التوقيف

رفضت محكمة الاستئناف في باريس امس الاول الخميس طعنا تقدم به المفكر الاسلامي السويسري طارق رمضان المتهم بالاغتصاب من أجل اطلاق سراحه لاسباب صحية، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية واخرى مقربة من الملف لوكالة فرانس برس.

وكانت المحكمة كلفت، قبل اصدار قرارها، خبيرا طبيا قال ان الوضع الصحي لرمضان لا يتعارض مع احتجازه في سجن فلوري- ميروجيس في الضاحية الباريسية.

وقال رمضان (55 عاما) الذي أوقف في الثاني من شباط انه يعاني خصوصا من التصلب اللوحي ورفض نقله من السجن والمثول امام المحكمة في هذه الجلسة المغلقة الخميس.

وقال مصدر قريب من الملف ان رمضان اشتكى فور نقله الى السجن من تقلصات عضلية وتنمّل اطرافه.

الا ان الخبير الطبي اعتبر ان “الوضع العصبي السريري لا يتعارض مع الاحتجاز”، لكنه دعا الى “كشف طبي كامل” للمتهم.

واثار توقيف رمضان استنكارا شديدا بين مؤيديه الذين نددوا ب”قضاء يعمل بسرعتين” وحتى ب”مؤامرة”.

ووجهت الى رمضان في الثاني من شباط الحالي تهمتا اغتصاب استنادا الى وقائع جرت في التاسع من تشرين الاول 2009 في ليون، وفي اذار ونيسان 2012 في باريس.