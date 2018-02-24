احاديث عما بعد محمود عباس وبعد نتنياهو لانطلاق جولة مفاوضات سياسية جديدة وفقاً لصفقة القرن الامريكية
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جرينتش+2 06:05
عريقات و”حل الدولة الواحدة”!

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