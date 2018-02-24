رغم القطيعة مع ايران .. اسرائيل تشجع دبلوماسييها على تعلم اللغة الفارسية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن فتح دورة خاصة لتعليم اللغة الفارسيّة، بهدف تعميق البحث حول الثقافة والمجتمَع والسياسة الإيرانية، رغم ان ايران لا تقيم علاقات دبلوماسيّة مع اسرائيل، وليس لدى اسرائيل سفارة في طهران منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979.

هذه الدورة التي ستفتتح للمرة الثانية قريبا، مخصصة للدبلوماسيين الذين يخدمون في وزارة الخارجية وموظفين آخرين، ومدتها نحو 60 ساعة، وسيحاضر في الدورة خبير باللغات يعمل في إحدى الجامعات الإسرائيلية.

وقد أعرب ماؤور إلباز سترينسكي، مدير قسم الإرشاد في وزارة الخارجية، أن الوزارة تعتقد أن تعلّم اللغات هام، بما في ذلك تعلّم الفارسية موضحا: “نستثمر موارد كثيرة ونوفر ردا لطلبات موظفينا الذين يريدون الإلمام بهذه اللغة، في البلاد والعالم، باتباع طرق ووسائل مختلفة”.

وتعود أهمية معرفة الدبلوماسيين الصهاينة للغة الفارسيّة إلى الوقوف على تفاصيل الحياة في هذه الدولة الشيعية الهامة، فقد قال سترينسكي : “ان الفارسية لغة هامة بالنسبة لدولة إسرائيل، ويشكل اتقانها وسيلة عمل هامة جدا”.