حماس تهاجم الجبير وتعتبر تصريحاته تضليلاً للرأي العام واساءة للسعودية

استنكرت حركة “حماس” استمرار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في التحريض على حركة حماس ووصفه إياها “بالمتطرفة”.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن وصف الجبير لحركة حماس بالمتطرفة يعد تضليلاً للرأي العام، وتشويهاً لمقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة، والذي لا يعكس مزاج الشعب السعودي، ولا يتوافق مع مواقف المملكة العربية السعودية المعلنة الداعمة للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في التمسك بقضيته، وحماية حقوقه والدفاع عنها.

وأشارت الحركة الى أن “هذه التصريحات من شأنها تشجيع العدو الإسرائيلي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين نضاله”.

ودعت الحركة إلى “وقف هذه التصريحات المسيئة للمملكة، ولمواقفها المساندة لقضايا شعبنا العادلة، وضرورة وضع حد لهذا التحريض غير المبرر والمخالف للتوجهات العربية والإسلامية والدولية في التعامل مع الحركة”.

وكان الجبير قد وصف، في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، حركة حماس بالمتطرفة، وقال أن وقف تمويل قطر لها قد ساهم في السماح لحكومة الوفاق الوطني في السيطرة على قطاع غزة.