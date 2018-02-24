ايران ترفض وساطة عُمانية لاجراء مفاوضات سرية بينها وبين امريكا

كشفت صحيفة “جوان” التابعة لتيار المحافظين عن رفض إيران لوساطة سلطنة عمان للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت “جوان” تقريرا تحت عنوان “طهران ترفض رسالة حكومة ترامب السرية للتفاوض مع إيران”.

وقالت الصحيفة: “إلى جانب الضغوط الأمريكية على إيران في الأشهر الأخيرة، قدمت حكومة الرئيس الأمريكي ترامب عرضا للتفاوض مع إيران عن طريق قنوات سرية”.

وأضافت الصحيفة تقول: “ان وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، قد طلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تفتح قنوات اتصال مباشرة مع إيران؛ لمعالجة المخاوف الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني. وبعد هذا الطلب الألماني، زار وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف سلطنة عمان، والتقى السلطان قابوس ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ومن هناك تم تفعيل قناة سلطنة عمان”.

وأكدت صحيفة “جوان” رفض المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أية مفاوضات”، وقالت: “إيران رفضت العرض الأمريكي للمفاوضات، بسبب مواقف ترامب من الاتفاق النووي، والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يرفض أي نوع من المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

وفي وقت سابق، كشف محمد كلبايكاني، رئيس مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، عن رسالة سرية أرسلها رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو إلى قائد فيلق قدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني”.

وأعلنت إيران رفضها إعادة فتح ملف البرنامج النووي، أو المفاوضات على برنامج الصواريخ الإيرانية.