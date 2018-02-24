احاديث عما بعد محمود عباس وبعد نتنياهو لانطلاق جولة مفاوضات سياسية جديدة وفقاً لصفقة القرن الامريكية
أهم العناوين
جرينتش+2 06:07
“العمادي” يعترف ان المساعدات القطرية لغزة تتم بمعرفة امريكا واسرائيل

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني