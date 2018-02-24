“العمادي” يعترف ان المساعدات القطرية لغزة تتم بمعرفة امريكا واسرائيل

قال محمد العمادي، المبعوث القطري لقطاع غزة في حديث لوكالة رويترز، أن قطر تساعد إسرائيل في منع حرب في قطاع غزة، عبر المساعدات المالية التي تقدمها للفلسطينيين، والتي حظيت بمباركة أمريكية.

وتابع المبعوث القطري قائلا، منذ أن فرضت السعودية وبقية دول الخليج الحصار على دولة قطر في العام الماضي، حولت قطر المساعدات المقدمة لغزة، والتنسيق مع الإسرائيليين الى مركز العلاقات القطرية مع الإدارة الأمريكية.

وقال العمادي بعد اللقاء مع وزير شؤون التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تساخي هنغبي، وجهات أمنية إسرائيلية: ان قطاع غزة على حافة الانهيار، وكل ما نريده هو منع حرب جديدة، فمنذ نهاية الحرب على غزة في العام 2014 حولت قطر ما مجموعه 800 مليون دولار للقطاع، وبذلك نحن نحافظ على السلام ولمصلحة الطرفين.

وقد اعترف المبعوث القطري أن قطر أبعدت نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عن أراضيها بناءً على طلب إسرائيلي أميركي مشترك، والذي انتقل بعدها للعيش في لبنان، وأن كل سنت يدفع من قطر لقطاع غزة يخضع لرقابة مشددة للتأكد من إنه يذهب للقضايا الإنسانية.

وقال العمادي في هذا السياق: نحن نزود واشنطن بالمعلومات الدقيقة حول كل ما نقوم به في قطاع غزة، وهؤلاء الناس على الفور معنا، صورة قطر تتحسن لأننا نبلغهم بكل ما يحدث على الأرض ، وما نقوم به في قطاع غزة هو عمل جيد.

وعن علاقته مع إسرائيل قال المبعوث القطري، منذ العام 2014 زرت إسرائيل 20 مرّة، وهذه اللقاءات كانت سرية في الماضي.

موقع واللا نيوز العبري