احاديث عما بعد محمود عباس وبعد نتنياهو لانطلاق جولة مفاوضات سياسية جديدة وفقاً لصفقة القرن الامريكية
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جرينتش+2 06:06
استمرار تركيا واعوانها في استهداف المدنيين بعفرين وتنفيذ اعدامات ميدانية بحقهم

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