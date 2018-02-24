إسرائيل تصادق على تعيين سفيرها الجديد في عمان غداً

اعلنت مصادر اسرائيلية ان حكومة نتنياهو ستصادق في جلستها الاعتيادية، يوم غد الأحد، على تعيين الدبلوماسي أمير فيسبورد سفيرا لدى الأردن، خلفا لعنات شلاين التي يرفض الأردنيون عودتها إلى عمّان.

وقالت هذه المصادر : إن السفارة في عمّان سبق فتحت قبل 3 أشهر، إلا أنها لم تضم سفيراً طوال هذه الفترة.

ويتولى فيسبورد رئاسة شعبة الشرق الأوسط، في مركز البحوث السياسية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وبالرغم من أنه يعتبر من الموظفين الكبار في هذه الوزارة، وأحد الخبراء في شؤون العالم العربي، إلا أنه لم يعين في السابق سفيرا لدى اي بلد عربي.

وكانت الحكومة الأردنية قد قالت في 18 من كانون الثاني الماضي إن إسرائيل عبرت رسميا عن “أسفها وندمها” على مقتل الأردنيين وعلى مقتل القاضي رائد زعيتر في 2014 برصاص جندي إسرائيلي على معبر جسر الملك حسين، مبدية استعدادها لتعويض عائلات الضحايا.

كما أكد نتنياهو أن إسرائيل “أعربت عن ندمها” بعد ما حدث في تموز الماضي، ووافقت على دفع تعويضات للحكومة الأردنية، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست. والأردن وإسرائيل يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994.