للاذكياء فقط .. القراءة متعة ومنفعة

صحيفة "الأخبار" اللبنانية تكشف عن وثيقة دبلوماسية سرية تتضمن الخطة الاستراتيجية الاميركية  لتقسيم سورية
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