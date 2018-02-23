كشف برواتب اشهر رؤساء العالم، اما حكام العرب فحدث ولا حرج

كم تبلغ رواتب رؤساء الدول؟ سؤال طالما شغل بال الكثيرين، خاصة أن رئيس الدولة يعد رأس الهرم الوظيفى، لذلك يدع مرتبه أو العائد الشهرى الذى يتقاضاه الفرصة لخيال الناس لتوقع وتخمين المبلغ المادى مقابل هذه الوظيفة الأكبر، ولكن على عكس كل هذه التوقعات ربما يكون المرتب دولارا واحدا فى الشهر.

وقد نشر موقع Bright side. رواتب اشهر رؤساء الدول الحاليين في العالم..

1- دونالد ترامب رئيس امريكا

من الغريب أن نجد دونالد ترامب يتقاضى فقط دولارا واحدا لا غير فى السنة، حيث رفض أن يأخذ المبلغ المقرر له وهو 400 ألف دولار فى السنة (33 ألف دولار فى الشهر ويعادله 1,095 دولار يوميا)، قائلا إنه كان رجل أعمال ثروته تفوق الـ3 مليارات دولار، وهذا الأمر يجعله يستطيع العيش دون أن يأخذ أجرا.

دونالد ترامب ليس الوحيد فى تاريخ الولايات المتحدة رفض تقاضر أجر، بل هيربيرت هوفر وجون كينيدى فعلا نفس الأمر مسبقاً.

2- فلاديمير بوتين رئيس روسيا

على عكس ترامب نهائياً، فإن فلاديمير بوتين يتقاضى 151,032 دولارا فى السنة، مما يعادل حوالى 12,600 دولار شهرياً أى 414 دولارا بشكل يومى، ويعتبر 140 دولارا شهرياً هو الحد الأدنى للأجور فى روسيا.

3- إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا

يتقاضى حول 211,500 دولار فى السنة الواحدة، أى حوالى 17,600 دولار بالشهر.

قبل أن يصبح ماكرون رئيسا لفرنسا كان ناجحا جداً فى مجال البنوك لدرجة أنه أخذ لقب “موزارت المالية”، وكان يأخذ حوالى مليون دولار سنوياً من مجال الصناعة البنكية، ويعتبر الحد الأدنى للأجور فى فرنسا هو 1,758 دولارا شهرياً.

4- انجيلا ميركل مستشارة المانيا

أنجيلا ميركل تتقاضى 263,000 دولار سنوياً أى 22 ألف دولار فى الشهر، وبالرغم من هذا الأجر العالى ترفض ميركل السكن فى أحد المنازل الفخمة وتختار فقط أن تعيش فى إحدى العمارات ذات الخمس طوابق فقط.

5- لي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة

بعيداً كل البعد عن تواضع كل هؤلاء الرؤساء، فقد اختار أن يأخذ حول 2,2 مليون دولار سنويا، ورأى أن هذا من أقل مستحقاته وأن هذا المبلغ عادل جداً، هذا بالرغم من أن والده كان صاحب الفضل الكبير فى التقدم الهائل الذى شهدته سنغافورة.

وبالرغم من ثروته يعتبر لى هسين لونغ هو الأعلى أجراً وسط الكثير من الدول على الرغم من أن أجره تناقص بحول 36% الآن، ويعتبر الأحد الأدنى للأجور فى سنغافورة حول 1000 دولار شهريا.