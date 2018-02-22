صحيفة "الأخبار" اللبنانية تكشف عن وثيقة دبلوماسية سرية تتضمن الخطة الاستراتيجية الاميركية  لتقسيم سورية
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وحدات حماية الشعب الكردية تطالب الجيش السوري بالمجيء للدفاع عن عفرين

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