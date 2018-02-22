وحدات حماية الشعب الكردية تطالب الجيش السوري بالمجيء للدفاع عن عفرين

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية اليوم الخميس إن مئات المقاتلين الموالين لدمشق انتشروا على الخطوط الأمامية في عفرين للمساعدة في صد الهجوم التركي.

وقال نوري محمود المتحدث باسم الجماعة لرويترز ”جاءت مجموعات تابعة للجيش السوري على عفرين … لكن ليس بالقدر الكافي لإيقاف الاحتلال التركي“.

وأضاف ”يجب أن يقوم الجيش السوري بواجبه. نحن نرى بأن من واجب الجيش السوري أن يحمي حدود سوريا“.

ونفى محمود دخول أي قوات للحكومة السورية إلى أحياء خاضعة لسيطرة الأكراد في مدينة حلب.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، أعلن هاكان تشاويش أوغلو، نائب رئيس الوزراء التركي أن الاتصالات بين دمشق والأكراد لم تسفر عن التوصل إلى تفاهم حتى الآن وفق المعلومات المتوفرة، مشيرا إلى عدم وجود دليل مؤكد على دخول قوات تابعة للجيش السوري إلى عفرين.