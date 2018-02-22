هجوم شعبي عربي صاعق على المتصهين فيصل القاسم لاستضافته أفيخاي أدرعي

شن ناشطون مواقع التواصل، هجوما عنيفا على قناة «الجزيرة» وبرنامج «الاتجاه المعاكس»، بعد استضافة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حلقة تحت عنوان «هيبة إسرائيل العسكرية» على شاشاتها، بعد إسقاط إحدى طائراتها بصواريخ سورية.

وأعلن «أفيخاي أدرعي»، عن ظهوره، مساء امس الاول الثلاثاء، في برنامج «الاتجاه المعاكس» للمذيع «فيصل القاسم» على قناة «الجزيرة القطرية».

وكتب «أدرعي»، في حسابه على «تويتر»: «لأول مرة ضابط في جيش الدفاع يشارك في برنامج الاتجاه المعاكس على شاشة الجزيرة، حيث سأخبر المشاهدين أنه في كل مكان في الشرق الأوسط حيث يسود الشر والفساد نجد أيادي فيلق القدس الإيراني وسأتحدث عن التفوق الجوي الاسرائيلي رغم الاحتفالات المضحكة التي شاهدناها في دمشق».

وظهر «أدرعي» ضمن حلقة «القاسم» الحوارية من تل أبيب عبر الأقمار الصناعية، عبر «الجزيرة» ليفخر بقوة إسرائيل العسكرية، ما أثار غضب النشطاء الذين شنوا هجوما لاذعا على القناة ومذيعها «القاسم».

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها برنامج «الاتجاه المعاكس» ومقدمه «فيصل القاسم» جدلا واسعا، خاصة بين متابعي «الجزيرة»، بسبب ضيوفه، حيث كان القاسم قد أثار استنكار المغردين العرب، بعد استضافته الباحث الصهيوني مردخاي كيدار، في كانون الأول الماضي، في حلقة عنوانها «هل ما زالت القدس في قلوب العرب؟».