منى زكي تتعشق الرومانسية وتخرج لتأمل الطبيعة هرباً من الادوار المعقدة

وصفت الفنانة المصرية مني زكي الممثل بـ “الآلة الموسيقية” التي تحتاج لتلميع مستمر، لافتة إلى أنه لابد من خضوعه لكورسات تمثيل للحفاظ على لمعانه ورونقه.

وقالت زكي في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، امس الأربعاء، إن المخرج وحده هو القادر على بث الروح في نفس الممثل مهما وصلت حرفية الأخير في الأداء، مدللة على كلامها بتجربتها في مسلسل “أفراح القبة” التي شعرت قبلها بأنها غير قادرة على تقديم جديد في عالم التمثيل، ولكن المخرج محمد ياسين استطاع بموهبته وذكائه إبراز مناطق جديدة بداخلها لم تظهر من قبل.

وأوضحت أنها تخضع لجلسات تأمل في الطبيعة للخروج من أدوارها المعقدة، كما تعقد جلسات مع الأطفال لاكتساب روح جديدة تستطيع من خلالها العودة لشخصيتها الطبيعية.

وأشارت زكي إلي أنها لا تعتبر نفسها فنانة كوميدية، رغم نجاحها في بعض الأدوار الكوميدية، مرجعة ذلك إلى الكتابة الجيدة التي تستند عليها في أدائها.

يذكر أن هذه الندوة قد شهدت حضور الفنانة كندة علوش والفنان محمود قابيل والمخرج محمد ياسين والمخرج محمد عبدالعزيز.