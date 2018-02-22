لجنة احياء مئوية عبد الناصر بفلسطين 48 تنظم أمسية في ذكرى الوحدة المصرية – السورية

نظمت لجنة احياء مئوية ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر في فلسطين 48 وجمعية المحبة والمساواة الطمراوية، أمسية سياسية – ثقافية بمناسبة الذكرى الستين لقيام الوحدة العربية بين مصر وسوريا، واحياء للمئوية الأولى لميلاد القائد العربي، وذلك يوم امس الأربعاء في قاعة الجمعية، بحضور العشرات من طمرة وعدة مدن وقرى.

افتتح الأمسية وتولى عرافتها الكاتب محمد علي سعيد، وقدم يوسف كنعان (أبو فراس) كلمة ترحيبية باسم الجمعية أشاد فيها بشخصية جمال عبد الناصر ونضاله ومساندته للشعب الفلسطيني.

وكانت المداخلة المركزية للمحامي محمد ميعاري، المركز الاعلامي للجنة المئوية تناول فيها الوحدة التي قامت بين مصر وسوريا وأهميتها وعوامل الوحدة والانفصال، وتوقف عند ما أثارته هذه الوحدة بين الشعوب العربية من تفاؤل، وما أثارته من قلق في أوساط الأعداء والخصوم، وتناول أيضا فكر عبد الناصر الوحدوي.

بعد ذلك شارك نشيطو وأعضاء لجنة المئوية: المحامي علي رافع والكاتب زياد شليوط والكاتب عبد الخالق أسدي والشاعر أسيد عيساوي بتقديم مداخلات قصيرة، تطرقوا فيها الى علاقة الزعيم عبد الناصر بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وأهمية الوحدة لدى الزعيم عبد الناصر وما آل اليه حال العرب بعد رحيله، وأكد المتحدثون على أهمية الاحتفال بمئوية القائد الخالد، وخاصة في فلسطين لما تحمله من رسائل وعبر على مدى الأجيال.

وساهم الكاتب محمد علي سعيد، أثناء تقديم الفقرات، برواية قصص انسانية عكست شخصية عبد الناصر الأبوية لشعبه. كما تم عرض فيلم تسجيلي وثائقي، عن أهم المحطات في حياة الزعيم عبد الناصر خلال الأمسية. وقام بتصوير وقائع الأمسية المصور الفنان الطمراوي رائف حجازي.