صحيفة "الأخبار" اللبنانية تكشف عن وثيقة دبلوماسية سرية تتضمن الخطة الاستراتيجية الاميركية  لتقسيم سورية
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لجنة احياء مئوية عبد الناصر بفلسطين 48 تنظم أمسية في ذكرى الوحدة المصرية – السورية

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