صحيفة "الأخبار" اللبنانية تكشف عن وثيقة دبلوماسية سرية تتضمن الخطة الاستراتيجية الاميركية  لتقسيم سورية
أهم العناوين
جرينتش+2 08:54
روسيا تحمّل داعمي الارهابيين مسؤولية تفاقم الاوضاع بالغوطة الشرقية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني