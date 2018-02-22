روسيا تحمّل داعمي الارهابيين مسؤولية تفاقم الاوضاع بالغوطة الشرقية

قال دميتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية إن المسؤولية عن التطورات الأخيرة في منطقة الغوطة الشرقية تتحملها أطراف تدعم الإرهابيين هناك وليس روسيا وشركاءها.

وتعليقا على الاتهامات الموجهة إلى موسكو من جانب واشنطن بشن هجمات على المدنيين في الغوطة الشرقية قال بيسكوف اليوم الخميس: “إن المسؤولية عن الوضع في الغوطة الشرقية يتحملها من يدعم الإرهابيين الذين لا زالوا متواجدين هناك حتى الآن. وروسيا وسوريا وإيران ليست ضمن هذه المجموعة، إذ تخوض هي بالذات صراعا بريا صعبا ضد الإرهابيين في سوريا.

ولم يجب بيسكوف عن سؤال حول احتمال استخدام روسيا حق النقض الفيتو أثناء التصويت على مشروع قرار الذي به السويد والكويت، في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف: “هناك عمل متوتر للغاية. والوضع صعب جدا. لذلك يقومون (الدبلوماسيون) بدراسة هذه المسألة حاليا بشكل دقيق”.

وتابع: “لا يمكنني قول شيء بهذا الشأن (بشأن استخدام حق الفيتو). هناك يتم حل هذه المسألة على المستوى الدبلوماسي وعبر بعثتنا في الأمم المتحدة. من الأفضل توجيه هذا السؤال إلى وزارة الخارجية الروسية”.