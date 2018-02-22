دور جورج وسوف في اطلاق شهرة الفنانة الجميلة هيفاء وهبي/فيديو

مع بدايات كل فنان، لا يعرف الجمهور عنه الكثير ولكن يبدأ التركيز من اللحظات التى يصل فيها الفنان إلى الجمهور وتبدأ شهرته، ولذلك فهم يجهلون كثيرا من التفاصيل مع بدايات ظهور هذا الفنان، فمثلا لا يعرف جمهور النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أن هناك لقاء جمع بينها وبين سلطان الطرب العربى جورج وسوف فى بداية حياتها قبل أن تصبح النجمة “هيفاء وهبى”.

ويرجع هذا اللقاء إلى أن هيفاء كانت تعمل موديلا فى أحد الكليبات الغنائية التى قدمها جورج وسوف فى بداياته الفنية، وكان هذا الكليب بعنوان “ارضى بنصيب” وظهرت هيفاء خلال الكليب ولكن كان شكلها غير الآن حيث إن وجهها كان ممتلئا أكثر وملامحها مختلفة قليلا وكان هذا العمل هو بدايات ظهور هيفاء على الشاشة، أى أن جورج كان أحد الاسباب التى ادت الى شهرتها.