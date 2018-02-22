ايمن عودة عضو الكنيست العربي يفضح تحالف ابن سلمان ونتنياهو

هاجم أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، المملكة العربية السعودية بسبب ما قال إنها العلاقة بينها وبين “اليمين الإسرائيلي.”

وكشف عودة أن “هناك تحالفا مباشرا بين السعودية واليمين الإسرائيلي”، واصفا ذلك التحالف بأنه “مدانٌ ومشين”.

وخلافا للتصريحات المعلنة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، كشف أيمن عودة أن الأخير قال: “لا للملك السعودي ولولي عهده”، مؤكدا أن السعودية تريد لنتنياهو ولليمين الإسرائيلي أن يستمرا وأن تتعزز قوّتهما.

وقال عودة: “السعودية لا تنسق مع إسرائيل فقط. السعودية متحالفة كمشروع مع اليمين الإسرائيلي تحديدا ومع نتنياهو علنيا. السعودية تعتبر الملف الإيراني هو الملف الأهم بالمنطقة، وأهم من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فمن هو حليف السعودية بهذه الرؤية؟ هل هو أفي غباي من حزب العمل أو يئير لبيد من حزب “يوجد مستقبل”؟ أم هو نتنياهو زعيم اليمين الإسرائيلي المتطرف؟ هناك تحالف مباشر مع اليمين الإسرائيلي ومع نتنياهو، لأن السعودية تعتقد بأن نتنياهو هو الأقدر على تحريض أمريكا ضد إيران، والأقدر على العمل من أجل إلغاء الاتفاقية مع إيران”.