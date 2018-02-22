اول الغيث قطرة .. انتحاري يهاجم السفارة الأمريكية في الجبل الأسود

أكدت سلطات حكومة الجبل الأسود، تعرض مبنى السفارة الأمريكية، فجر اليوم الخميس، لهجوم بعبوة ناسفة، قبل أن يقوم المهاجم بتفجير نفسه بعد ذلك بقنبلة يحملها.

وأوضحت الحكومة، أن العبوتين كانتا على الأرجح قنبلتين يدويتين، مشيرة إلى أن الأولى ألقيت في ساحة السفارة، وأن الثانية انفجرت في الشارع خارج السفارة.

وأكدت أن الهجوم الانتحاري، لم يسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أن السلطات المعنية بدأت تحقيقاً حول الحادثة.

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم السفارة الأمريكية، جيف أدلير، في تصريح لوسائل الإعلام، إنّ سفارته تتعاون مع شرطة الجبل الأسود لكشف هوية منفذ الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام في الجبل الأسود، أنّ منفذ الهجوم ألقى القنبلة من وراء أسوار السفارة إلى داخل المبنى.

يذكر أن جمهورية الجبل الأسود، أصغر الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، أصبحت في أيار الماضي الدولة التاسعة والعشرين التي تنضم لحف شمال الأطلسي (ناتو).