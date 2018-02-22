العلاقات الاردنية – القطرية محل تضارب بين الصحف القطرية والاماراتية

نقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن مصادر رسمية أردنية نفيها ما تردد عن “ترجيحات قطرية لعودة العلاقات الدبلوماسية بين عمان والدوحة”، إلى ما كانت عليه سابقا.

وأوضحت المصادر أنه “لا مساعي أو توجهات بهذا الصدد الآن، كما لم يبحث هذا الموضوع في الأوساط الرسمية الأردنية”.

وكانت وسائل اعلامية في الدوحة قد رجحت أمس “أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة، عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع كل من جيبوتي والأردن”، وذلك بعد إعلان قطر وتشاد من الدوحة، امس الاول الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم، تقضي باستئناف العلاقات وعودة السفراء.

وقالت صحيفة “العربي الجديد” القطرية ان نوابا أردنيين، قد دعوا حكومة بلادهم الى إعادة النظر في قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، مطالبين بعودة سفير قطر في الأردن، بندر بن محمد العطية إلى عمّان.

وقالت ان النائب المحامي صالح العرموطي عن كتلة «الإصلاح» النيابية قد اعلن أن كتلته قدمت مذكرة خطية طالبت الحكومة بإعادة النظر في قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، مشددا في الوقت ذاته على أن العلاقات التي تجمع بين الأردن وقطر هي أكبر من كل الخلافات.

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر منتصف العام الماضي.

وقال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة حينها، إنه “بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة “الجزيرة” في المملكة”.