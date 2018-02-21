“يا بطل” باكورة اغاني الفنان الفلسطيني امير دندن، نجم برنامج ارب ايدول/ فيديو

اطلق الفنان الفلسطيني امير دندن “نجم برنامج ارب ايدول” اولى اعماله الغنائية بعنوان “يا بطل” وهي من الاعمال الوطنية التي حملت كافة مفردات العمل مشاعر الحب والانتماء لأرض فلسطين عامة ومدينة القدس خاصة لتأتي هذه الاغنية لتؤكد البعد الطبقي والأممي والوطني ليبدع جريس عيد في موال هذا العمل الوطني ‘تراب الوطن غالي صعب ينباع ‘ فيما حملت الاغنية الوطنية لكاتبها وملحنها صلاح الكردي يا بطل ‘ صدق المشاعر التي تحرض على الصمود والثبات للدفاع عن تراب وارض فلسطين التي لامست قلوب ومشاعر كل من استمع لهذا العمل الوطني بامتياز ليصدح صاحب الصوت الرخيم والقوي الفنان والنجم العربي امير دندن ويلبسه الوقار والكبرياء كما هي المدينة التي اختار ان يتجول في شوارعها وازقتها ويصافح ابناء هذه المدينة العريقة بعروبتها وصمود ابنائها.

واختار الفنان امير دندن ان تكون بداية اعماله الغنائية من مدينة القدس بعدما تعاون في هذا العمل مع التلفزيون الفلسطيني الذي قام بدورة بإنتاج الفيديو كليب الذي تم تصويره في مدينة القدس وشوارعها وبين اهلها وهي رسالة تؤكد ان فلسطين ستبقى عربية وعاصمتها القدس الشريف .

يا بطل من كلمات وألحان الفنان اللبناني صلاح الكردي فيما قام بكتابة كلمات الموال جريس عيد ، والتوزيع لـ مارك عبدالنور ، والمسترينغ لـ فادي جيجي .