تزايد احتمالات اذعان نتنياهو لاجراء انتخابات مبكرة هذه السنة بعدما حوصر بقضايا الفساد من كل جانب
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جرينتش+2 02:52
هند رستم فنانة مبدعة نافست فاتن حمامة بالتمثيل وتفوقت في الاغراء

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