تزايد احتمالات اذعان نتنياهو لاجراء انتخابات مبكرة هذه السنة بعدما حوصر بقضايا الفساد من كل جانب
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«نيويورك تايمز» تفضح انحياز مراكز الابحاث الامريكية لمن يدفع وليس للحقيقة

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