تزايد احتمالات اذعان نتنياهو لاجراء انتخابات مبكرة هذه السنة بعدما حوصر بقضايا الفساد من كل جانب
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جرينتش+2 02:52
مسؤول إيراني يكشف ان “جماعتنا بالعراق” إعدمت صدام حسين وليس الامريكان

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