تزايد احتمالات اذعان نتنياهو لاجراء انتخابات مبكرة هذه السنة بعدما حوصر بقضايا الفساد من كل جانب
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جرينتش+2 03:24
فيما دعا لافروف كل الاطراف لمحاورة سوريا .. تركيا لا تستبعد ذلك

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