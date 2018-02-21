ضبط 7 مشبوهين وأسلحة ومواد مخدرة في البادية الوسطى

القت قوة مشتركة من الامن العام وقوات الدرك، القبض على سبعة أشخاص احدهم مصنف بالخطير، وضُبِط بحوزتهم خمسة أسلحة نارية، وكميات متفرقة من المواد والحبوب المخدرة خلال مداهمة في البادية الوسطى.

وقالت المديرية العامة لقوات الدرك ومديرية الأمن العام، في بيان مشترك: ان قوة مشتركة من الامن العام وقوات الدرك نفذت صباح اليوم الاربعاء عددا من المداهمات في إحدى مناطق البادية الوسطى, بعد الانتهاء من جمع المعلومات الاستخبارية اللازمة من قبل فرق المراقبة والرصد في إدارة مكافحة المخدرات.

واضاف البيان أن فرق المداهمة والاقتحام من قوات الدرك ترافقها مجموعات من إدارة مكافحة المخدرات نفذت سلسلة من المداهمات لمنازل الأشخاص المشبوهين في المنطقة، ما أفضى إلى إلقاء القبض على سبعة أشخاص احدهم مصنف بالخطير، وضُبِط بحوزتهم خمسة أسلحة نارية، وكميات متفرقة من المواد والحبوب المخدرة، مبينا انه تم اصطحاب الأشخاص المقبوض عليهم والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيقات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.