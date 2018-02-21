ضبط شبكة تجسس لحساب اسرائيل سعت لاثارة فتنة وطنية بالجزائر

عالجت محكمة، جنوب الجزائر، في ساعة متأخرة من مساء امس الاول الإثنين، واحدة من القضايا الأكثر حساسية بالنسبة للجزائريين، ويتعلق الأمر بـ”شبكة جواسيس” تتألف من ثمانية أشخاص أجانب، أحدهم في حالة فرار، وجهت لهم تهم التخابر مع “إسرائيل”.

وأدانت محكمة جنايات محافظة غرداية، سبعة أشخاص بأحكام ثقيلة، حيث أصدرت حكما بالإعدام، ضد المتهم الرئيسي بالتجسس لصالح إسرائيل، علام الدين فيصل، من جنسية ليبيرية، بينما قضت بإدانة ستة آخرين من أعضاء الشبكة بـ10 سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار.

وينتمي المتهمون لبلدان أفريقية، فبالإضافة إلى المتهم الرئيسي، الليبيري الجنسية، هناك ثلاثة أشخاص من جنسية مالية واثنان من جنسية غانية وواحد من جنسية غينية.

ووجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتمثل في التخابر مع دولة أجنبية (إسرائيل) والإخلال بالأمن الوطني وحمل منشورات من شأنها المساس بالأمن الوطني، وهي تهم تقابلها بقانون العقوبات الجزائري، عقوبات سجنية.

وشددت قوات الأمن الجزائرية، من إجراءاتها الأمنية بمحيط المحكمة، وداخل قاعة المحاكمة.

وقال ضابط شرطة، على صلة بالتحقيقات التي تمت مع أفراد الشبكة، إن عناصر من الشرطة بمحافظة غرداية، قاموا بعملية تفتيش داخل منزل قيد البناء بشارع (هراوة) يوم 31 كانون الثاني 2015، إذ وجدوا بداخله 30 شخصا من جنسيات أفريقية.

وتابع المتحدث الذي اعتذر عن ذكر اسمه في تصريحات صحيفة ، امس الثلاثاء، أن ” أفراد الشرطة تفاجؤوا بوجود سجل من حجم كبير يحمل نجمة داوود، شعار الكيان الإسرائيلي، كما عثروا على شارات لرتب عسكرية إسرائيلية وعبارة (أحب إسرائيل) باللغة الإنجليزية”.

وأضاف ضابط الشرطة: “على الفور تم توقيف الأشخاص الذين كانوا بالمنزل وبعد التحقيقات تم الاحتفاظ بسبعة أشخاص على علاقة بالقضية، بينما فر ثامنهم، وهو من جنسية مالية، كما أن اثنين منهم كانا يحملان جوازي سفر مزورين”.

كما قال المتحدث ذاته: “ركز المحققون على هذه القضية بشكل مكثف بناء على تعليمات من القيادة المركزية نظرا لحساسيتها، حيث وجهت تهم التخابر ومحاولة المساس بالأمن الوطني مباشرة بعد انتهاء التحقيقات”.

وشهدت محافظة غرداية في تلك الفترة من العام 2015، أعمال عنف على نطاق واسع، ناجم عن صراع طائفي بين الميزاب الإباضيين والعرب المالكيين، أصيب خلالها العشرات من الجرحى، وقالت السلطات الجزائرية، حينها، بوجود أياد خارجية تؤجج أعمال العنف.

وتتعامل السلطات الجزائرية مع ما يجري بهذه المحافظة بحزم شديد، حيث تم إيداع ناشط حقوقي من الإباضيين الميزاب، السجن، لمدة عامين، بعد اتهامه بإطلاق مساع انفصالية، وأطلق سراح كمال الدين فخار، عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بعد نفاد عقوبته، وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، سجنه.

وقال الناشط الحقوقي، نصر الدين معلاوي، في تصريحات صحفية، امس الثلاثاء “إن تزامن أعمال العنف مع ضبط هذه الشبكة، عزز حجج وبراهين التخابر مع الكيان الإسرائيلي”.

وأضاف معلاوي أن “الطابع الخاص الذي تحمله محافظة غرداية التي بها طائفتان متصارعتان على الدوام يجعل المحافظة، دوما تحت الطوارئ”. لكنه استغرب “تأخر السلطات القضائية بعرض القضية على المحكمة طالما أن التحقيقات الأمنية لم تدم طويلا”.

كما يعتقد معلاوي أن “وجود المئات من المهاجرين الأفارقة بمحافظة غرداية، صعب على الأجهزة الأمنية تعقب هؤلاء ، وبالتالي فإن مخاوف السلطات الأمنية من تسلل مخبرين لصالح الكيان الإسرائيلي وأيضا إرهابيين، هي مخاوف مشروعة”.

وعن تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم الرئيس ضمن الشبكة ، قال معلاوي: “لا أعتقد أنه سينفذ، فالجزائر أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام العام 1993 وأعتقد أن هذا الحكم سيتحول إلى السجن المؤبد”.