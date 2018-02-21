الكويت تتنازل عن استقلالها وتطلب تواجداً عسكرياً بريطانياً دائماً فيها

صرح مايكل دافنبورت، السفير البريطاني لدى الكويت، إن الكويت طلبت رسميا من بلاده تواجد قوات عسكرية بريطانية بشكل دائم في الدولة الخليجية، مشيرا إلى أن لندن تدرس هذا الطلب بجدية.

وأوضح «دافنبورت» في مقابلة مع شبكة «فورسز» البريطانية المختصة بالشؤون العسكرية، أن «الحكومة الكويتية عبرت عن اهتمامها بتواجد بريطاني إضافي؛ تواجد عسكري»، مشددا على أن حجم هذ التواجد لن يكون كبيرا.

وأضاف: «نحن نبحث في كل الخيارات المتاحة لذلك»، مشيرا إلى أن «علاقات الدفاع ركيزة» للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب الموقع البريطاني، فإن لدى المملكة المتحدة بعثة عسكرية في الكويت «تلعب أدوارا داعمة للمؤسسات العسكرية الكويتية»، ويبلغ عدد طاقمها 38 شخصا.

ولفت الموقع إلى أن هذا الطلب الكويتي سيكون على جدول أعمال فريق العمل المشترك، الذي يركز على التعاون في مجال الدفاع، حيث يجتمع وزراء من البلدين كل ستة أشهر لبحث مثل هذه الأمور، وكان آخر تلك الاجتماعات في كانون الأول الماضي.

ورغم عدم حديث السفير البريطاني عن سبب مباشر للطلب الكويتي، لكن مراقبين يرون أن الأمر لا يبعد كثيرا عن التقارير الغربية التي تحدثت في وقت سابق عن مخاوف كويتية من أن يحدث لها ما حدث لقطر التي تمت محاصرتها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بحجة دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.