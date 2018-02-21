القبض على 3 اشخاص تورطوا بالسطو على محطة وقود في عمان

كشف البحث الجنائي خلال ساعات ملابسات السطو على احدى محطات الوقود في العاصمة فجر اليوم الاربعاء، والقى القبض على ثلاثة اشخاص تورطوا بالقضية وتم اعادة جميع المبالغ المسروقة.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة جنوب عمان فجر اليوم بقيام شخصين مجهولين وملثمين بالدخول الى احدى محطات الوقود في منطقة الدوار السابع وتهديد عامل المحطة بواسطة مسدس وسرقة مبلغ 2000 دينار منه والفرار على الأقدام بعد ذلك، مضيفا انه تم تعميم مواصفات الاشخاص على جميع الدوريات المتحركة والثابته التي قامت بفتح نقاط غلق في محيط المكان وباشر فريق تحقيقي من شعبة بحث جنائي العاصمة التحقيق بالقضية.

وتابع المصدر ان المحققين ومن خلال التحقيقات والكشف على مسرح الجريمة وتتبعها وقع اشتباهم على عامل في المحطة ادعى تعرضه للسطو وجرى اصطحابه للتوسع بالتحقيق معه حيث اعترف بالاتفاق مع شخصين اخرين بتنفيذ عملية سطو على المحطة فجر اليوم عندما يكون متواجدا هو وشخص اخر فقط من عمال المحطة، والدخول الى المحطة واشهار سلاح ناري عليه وسرقة مبلغ 2000 دينار جرى الاتفاق على تقاسمهم فيما بعد .

وبين المصدر ان فرقا من البحث الجنائي تحركت لاماكن تواجد الشريكين وجرى مداهمتهما وضبطهما وبحوزتمها كامل المبلغ المسروق والسلاح الناري واعترفا بالتحقيق معهما بالاتفاق الجنائي لتنفيد عملية السطو تلك مع عامل المحطة الذي يعرفه احدهما كونه كان عاملا سابقا في ذات المحطة.

وما زال التحقيق جاريا مع المقبوض عليهم تميهدا لتحويلهم لمدعي عام محكمة امن الدولة لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعه بحقهم.