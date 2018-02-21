البحرين تكافئ المطبعين وتعاقب المناضل نبيل رجب بالسجن ٥ سنوات

قضت محكمة بحرينية، اليوم الأربعاء، بسجن الناشط الحقوقي البارز «نبيل رجب»، لمدة خمس سنوات.

ويواجه «رجب» اتهامات متعددة منها «إهانة هيئة قانونية»، و«إهانة بلد مجاور» على خلفية تغريدات معارضة للحرب على اليمن، وفق «رويترز».

وكان «رجب» أدين في قضية أخرى تتعلق بـ«نشر شائعات» وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة البحرينية. وقد طعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض أيدتاه.

وقضت محكمة بحرينية، في 10 تموز الماضي ، بالسجن عامين لـ«رجب» بدعوى «ارتكابه جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها».

وكان «رجب» قد تم توقيفه في 13 حزيران 2016، بعد أقل من عام على إصدار العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، عفوا خاصا عنه لأسباب صحية في 13 تموز 2015 إذ كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لإدانته بإهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر «تويتر».

و«نبيل رجب» (53 عاما) ناشط حقوقي، ورئيس «مركز البحرين لحقوق الإنسان» الذي تحظره السلطات، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية.