تزايد احتمالات اذعان نتنياهو لاجراء انتخابات مبكرة هذه السنة بعدما حوصر بقضايا الفساد من كل جانب
أهم العناوين
جرينتش+2 02:53
البحرين تكافئ المطبعين وتعاقب المناضل نبيل رجب بالسجن ٥ سنوات

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني