صائب عريقات ينعى "حل الدولتين" ويعلن ان ليبرمان، وليس عباس، هو رئيس السلطة الفلسطينية المرشحة للموت قريباً
أهم العناوين
جرينتش+2 04:18
7 اناشيد وطنية عربية وضع الحانها عباقرة الموسيقى المصرية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني