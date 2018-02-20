هزلت.. نساء السعودية يلعبن الورق «سيكونس» في ساحة الحرم المكي

قالت مصادر مسؤولة إن السعوديات اللواتي لعبن «سيــكونس» (ورق اللعـب) داخل باحات الحرم في مكة المكرمة، استجبن لنصائح القسم النسائي برئاســــة شؤون الحرمين المكي والمدني.

وكانت صورة قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لنساء أثناء لعبهن «سيكونس» في ساحات الحرم، ما أثار ردود فعل غاضبة لقدسية المسجد الحرام، حسبما ذكرت صحيفة سعودية أمس الإثنين.

وأشارت مصادر في رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أنه في أثناء الوردية الثالثة بإدارة الساحات، الجمعة الماضية، لاحظ أحد المراقبين قيام عدد من النساء بلعب «سيكونس» في الساحة الغربية، مقابل سلّم 91، بجوار باب الملك عبد العزيز.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في رئاسة الحرمين قولها: إن البعض من المتربصين يريدون عمل «شوشرة/بلبلة» من خلال تصوير مثل هذه اللقطات، وتشويه العمل الدؤوب الذي يقوم به العاملون في المسجد، لأغراض في أنفسهم.

وأفادت أن المراقب أبلغ القسم النسائي في شؤون الحرم لمتابعة الموقف، حتى تمت مناصحة النساء وأنهين اللعب وغادرن المكان.