صائب عريقات ينعى "حل الدولتين" ويعلن ان ليبرمان، وليس عباس، هو رئيس السلطة الفلسطينية المرشحة للموت قريباً
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هزلت.. نساء السعودية يلعبن الورق «سيكونس» في ساحة الحرم المكي

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