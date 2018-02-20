تزايد احتمالات اذعان نتنياهو لاجراء انتخابات مبكرة هذه السنة بعدما حوصر بقضايا الفساد من كل جانب
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جرينتش+2 02:53
مستشار نتنياهو حاول رشوة القاضية التي تحاكم زوجته سارة

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