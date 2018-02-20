قائد الجيش اللبناني يعلن ان الجيش سيتصدى بحزم لأي عدوان إسرائيلي

اكد العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني رفض لبنان القاطع إقدام إسرائيل على المسّ بسيادته وبحقّه المقدّس في استثمار جميع موارده.

وقال عون خلال المؤتمر الإقليمي الثامن بعنوان “دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط” إن الجيش اللبناني لن يوفّر أية وسيلة متاحة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي مهما كلّفه ذلك من اثمان وتضحيات.

وأضاف يقول : أنه “بموازاة هذا الاستعداد، سيكون الجيش حازماً في إنهاء أي محاولة داخلية لزعزعة السلم الأهلي وإثارة الفتنة”.

كما نقل عن العماد عون قوله على تويتر ”أؤكد مجددا اليوم رفضنا القاطع إقدام العدو الإسرائيلي على المس بسيادة لبنان وبحقه المقدس في استثمار جميع موارده الاقتصادية“.

وكان لبنان قد عبّر عن موقف موحّد بشأن الردّ على أية انتهاكات إسرائيلية لسيادته والتعدي على ثرواته الطبيعية، حيث سبق ان اكد رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون إنّ لبنان قد أخذ قراراً بالدفاع عن أرضه في حال حصول اعتداء إسرائيلي عليها أو على حقوقه في النفط.

يأتي ذلك عقب تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي اعتبر فيها أن بلوك الغاز في البحر رقم 9 هو ملك لإسرائيل وليس للبنان، حيث اعتبر الرئيس عون أنّ كلام ليبرمان هو بمثابة “تهديد”، وقال أنّ للبنان الحق في ممارسة السيادة على مياهه الإقليمية.