طهران ترد على التهديد الصهيوني بالتهديد وتقول: سنسوي تل أبيب بالأرض

تتواصل ردود الفعل والتصريحات من كبار المسؤولين الإيرانيين على تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي هدد فيها أمام مؤتمر ميونيخ بأنه “إذا لزم الأمر فسنضرب طهران بقوة”.

وقال محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام خلال مهرجان نظمه الحرس الثوري، مساء امس الاثنين، بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية”: “لقد عرض نتنياهو قطعة خردة وزعم أنها تعود لطائرة استطلاع إيرانية كما ادّعى أنه بإمكانهم القيام بعمل ضد إيران”.

وأضاف “نحن نقول له إنّه في حال أقدم الكيان الصهيوني على أصغر تحرّك ضد الجمهورية الإسلامية، فإيران ستسوي تل أبيب بالأرض ولن نمنح نتنياهو فرصة الهرب”.

وقال ساخراً من نتنياهو ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب :”نواجه اليوم خصمين، أحدهما له ملفات فساد مالية كبيرة، والآخر له ملفات كثيرة في المحاكم بشأن الانتخابات”.

من جانبه، قال نائب القائد العام الحرس الثوري العميد حسين سلامي إن “مكانة أميركا والكيان الصهيوني انحطت وباتت أوضاعهما أكثر تعقيدا في مواجهة الثورة الإسلامية”.

وأضاف العميد سلامي أن “أميركا كانت في السابق تتبع ضد إيران استراتيجية التهديدات لكنها اليوم دخلت بنفسها المستوى العملياتي”.

كان نتنياهو قال أمس الاول :”لن نسمح للنظام الإيراني بوضع حبل حول عنقنا، وسنعمل دون تردد للدفاع عن أنفسنا، وسنعمل إذا لزم الأمر، ليس فقط ضد عملاء إيران الذين يهاجموننا، بل ضد إيران نفسها”.