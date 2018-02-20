حزب البعث السوداني يدعو لمواصلة الهبة الشعبية حتى اسقاط نظام البشير

انتقد حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان قيام السلطات الأمنية هناك بإطلاق سراح ​بعض المعتقلين السياسيين​ الذين تم إعتقالهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، بعد مؤتمر صحافي لمساعد رئيس الجمهورية، ​حُشدت له أجهزة الإعلام المختلفة لتوثيق ذلك الحدث.​

وقال الحزب في بيان صادر عنه امس : إن تهافت النظام وأجهزته الأمنية على صناعة حدث إعلامي، بإستثمار قرار إطلاق سراح المعتقلين وتوظيفه سياسياً لخدمة أهدافه المكشوفة الدوافع، يأتي في إطار لعبة المناورات اليائسة لكسب الوقت، في ​محاولة لإنقاذ النظام من الإنهيار المحتوم أمام تنامي إرادة الشعب وإتساع احتجاجاته يوما بعد الآخر على طريق الإنتفاضة الشاملة ..​

واضاف الحزب يقول : وبمثلما كشفت الاحتجاجات الشعبية تفسخ النظام وانهياره المتسارع بعد أن وصل إلى طريق مسدود، ​أكدت أيضاً على عزلة خيار التسوية السياسية والحوار مع النظام الذي تراهن عليه بعض النخب السياسية​ والمسنود من القوى الدولية والإقليمية التي يخدم بقاء النظام مصالحها الإستراتيجية في بلادنا والمنطقة.

​كما جاء في البيان : إن حزب البعث في الوقت الذي يحي فيه صمود المعتقلات والمعتقلين، يؤكد إستمرار نضالنا من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قوانين الأمن والصحافة … الخ​

وختم الحزب بيانه بالقول : من جديد نؤكد على أهمية توجيه كل الجهود نحو تنظيم وحشد قدرات شعبنا في مواقع السكن والعمل والدراسة على طريق الانتفاضة الشاملة بإعتبارها القادرة على إعادة المعركة لميدانها الصحيح، وإلى قواها الحقيقية صاحبة المصلحة في إسقاط نظام الإستبداد والفساد وإقامة البديل الوطني الديمقراطي التقدمي.

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