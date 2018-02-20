صائب عريقات ينعى "حل الدولتين" ويعلن ان ليبرمان، وليس عباس، هو رئيس السلطة الفلسطينية المرشحة للموت قريباً
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جرينتش+2 04:17
الشركات الفنزويلية تضيف علاوة غريبة من البيض الى رواتب موظفيها

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